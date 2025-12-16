MyPlant&Garden scalda i motori

Dopo un’edizione 2025 da record con 810 espositori, 55.000 mq di superficie occupata e quasi 27.000 visitatori da tutto il mondo, Myplant & Garden, la fiera organizzata da V Group del gruppo IEG, Italian exhibition group, si prepara ad ampliare ulteriormente i propri orizzonti, raggiungendo i 60.000 mq espositivi e occupando interamente quattro padiglioni grazie al forte riscontro da parte delle aziende. Oltre a ciò, saranno impegnate anche delle aree esterne per dimostrazioni pratiche.

Myplant & Garden si accinge a celebrare la sua decima edizione in programma dal 18 al 20 febbraio 2026 presso Fiera Milano Rho, confermandosi come il più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricultura. L’evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi paesi extraeuropei.

In dieci anni di attività, Myplant & Garden è diventata un punto di riferimento imprescindibile per l’intero settore grazie alla sua capacità di connettere produzione, distribuzione, progettazione e servizi, offrendo un palcoscenico unico per l’innovazione, il confronto professionale e i mercati.

La decima edizione prevede nuovi contenuti, aree tematiche specializzate, mostre, seminari tecnici, workshop formativi e dimostrazioni live, con un’attenzione particolare alle sfide attuali del settore: sostenibilità, economia circolare, gestione del verde urbano, privato e sportivo, tecnologie smart, nuove tendenze del garden design e della decorazione floreale.

“Passeremo da 55.000 a 60.000 mq di superficie, e copriremo completamente tutti i quattro padiglioni con l’esposizione grazie al riscontro eccezionale da parte dei nostri espositori - afferma Valeria Randazzo, Exhibition Manager di Myplant - Con la decima edizione ci sarà un ulteriore riassetto delle aree espositive che coprono l’intera catena del valore: vivai, fiori, arredo, vasi e contenitori, decorazione, architettura del paesaggio, servizi, tecnica e macchinari offriranno una panoramica integrale e aggiornata sulla filiera. Un’offerta completa che riflette la forza, la diversità e la continua evoluzione del settore”.

Il padiglione 20 sarà interamente occupato dai motori, in continua espansione, e da My GreenSports, l’evoluzione del ‘Verde Sportivo’, dove troverà spazio anche il nuovo programma FIGC dedicato alla formazione dei tecnici del verde.

L’area dedicata al paesaggio (progettazione, prodotti, materiali, realizzazione…), rinominata MyLandscape, godrà di nuova visibilità e identità spostandosi nel padiglione 8. Un boulevard la metterà in connessione con l’area dedicata al fiore e alla decorazione, rinominata a sua volta My Decor.

Il vivaismo rimarrà rappresentato nel padiglione 16 e in un’ampia porzione del padiglione 12, rimanendo attiguo, come nella passata edizione, all’esposizione dell’intero comparto tecnico. Qui si troverà l’allestimento Garden Center New Trend, che celebrerà l’anniversario tondo di Myplant con l’iniziativa ‘10 anni di trend – the best of’, ossia un percorso attraverso un decennio di idee, scenografie, visioni e prodotti che hanno segnato l’evoluzione dell’evento e influenzato il mercato: uno spazio per raccontare il passato, interpretare il presente e, con le nuove proposte, immaginare il futuro del retail specializzato.

A rappresentare il volto più avanzato e sostenibile dell’offerta di prodotti e servizi per l’intero settore del verde sarà My Innovation (già MyplanTech), che presenterà in un circuito dedicato all’interno dei padiglioni le soluzioni green e tecnologicamente più innovative proposte dagli espositori.

“Questa decima edizione rappresenta un traguardo importante e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza - aggiunge Valeria Randazzo - Il mercato del verde è in costante evoluzione e Myplant continua a crescere insieme alle imprese, offrendo un luogo privilegiato dove sviluppare relazioni, generare valore e immaginare il futuro del settore”.

La manifestazione si conferma così un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel mondo del verde professionale e per chi vuole scoprire le direzioni in cui si muoverà il mercato nei prossimi anni.