Cirio lancia campagna "Packed with Pride" in UK

Cirio, specialista del pomodoro 100% italiano e marchio storico di Conserve Italia, rafforza la propria presenza nel Regno Unito con la nuova campagna multimediale “Packed with Pride”, sviluppata in collaborazione con Tetra Pak. Una narrazione dal carattere distintivo, che unisce l’orgoglio dei soci agricoltori della filiera italiana con l’innovazione del packaging, valorizzando i prodotti premium Cirio nel formato pratico e sostenibile garantito dalle confezioni Tetra Pak. La campagna, pensata per coinvolgere consumatori e retailer del mercato UK, prevede affissioni ad alta visibilità concentrate in particolare nell’area metropolitana di Londra, insieme ad una importante pianificazione digitale con attivazioni mobile geo-localizzate per coinvolgere le persone nel momento dell’acquisto e stimolare la prova dei prodotti.

In “Packed with Pride”, i farmer Cirio continuano ad essere i protagonisti della comunicazione del brand tra i consumatori britannici: volti di coltivatori che, immersi nei paesaggi simbolo dell’Italia agricola, compiono gesti semplici ma carichi di significato: aprire, versare e utilizzare una confezione di derivati del pomodoro o legumi Cirio. Un’azione quotidiana che diventa dichiarazione di orgoglio per la qualità del proprio lavoro e per la cura dedicata, ogni giorno, alla coltivazione del pomodoro nei campi della filiera agricola di Cirio presente in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata.Il tono della campagna, fortemente improntato ad un humour britannico per colpire ed essere ricordata, restituisce un’immagine fresca e contemporanea del brand, mantenendo intatto il suo legame con la tradizione agricola e con l’identità cooperativa che lo caratterizza. I farmer Cirio diventano così personaggi memorabili, divertenti e autoironici.

Le soluzioni di packaging studiate da Tetra Pak rappresentano per Cirio un importante alleato in termini di innovazione, efficienza e funzionalità. Le confezioni offrono ai consumatori alcuni vantaggi ben evidenziati nelle attività di comunicazione:

- Easy to Open: apertura semplice e sicura, senza forbici o altri utensili

- Easy to Pour: controllo e precisione nel versare, senza sprechi di prodotto

- Easy to Store: richiudibilità e massima praticità in frigorifero

Dal punto di vista del trade, il formato garantisce ottimizzazione dello spazio a scaffale (con un miglioramento fino al 40% rispetto a quelli tradizionali), maggiore visibilità e ordine nel punto vendita, gestione più efficiente della catena logistica grazie alla forma regolare, al peso ridotto e alla resistenza del materiale.

Sul fronte ambientale, il packaging Tetra Pak, utilizzato da Cirio è costituito prevalentemente da materiali rinnovabili e progettato per essere riciclabile, riducendo l’impatto complessivo lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.La gamma Cirio disponibile nei formati Tetra Pak® per il mercato britannico comprende Passata, Pizza Sauce, Baked Beans, Fagioli e legumi, Salse italiane regionali. Un’offerta pensata per intercettare i trend di consumo del Regno Unito, che valorizza al contempo la qualità della materia prima coltivata dai soci agricoltori.

“Con 'Packed with Pride' celebriamo l’autenticità della nostra filiera e mostriamo come innovazione e tradizione possano andare nella stessa direzione", sottolinea Diego Pariotti, Direttore Commerciale Estero di Conserve Italia -. Valorizziamo al meglio il pomodoro e i legumi coltivati dai nostri soci agricoltori portando questi prodotti ai consumatori britannici con un packaging premium che ne esalta la qualità, riduce l’impatto ambientale e rende più efficiente la gestione logistica”.

"Questa campagna racconta il nostro orgoglio: quello dei farmer Cirio anima della filiera cooperativa e quello del prodotto che portano sulle tavole di tutto il mondo", dichiara Sandra Sangiuolo, Responsabile Marketing Export di Conserve Italia. "Le confezioni Tetra Pak® ci permettono di unire qualità, funzionalità e sostenibilità, offrendo ai consumatori britannici un’esperienza premium e ai retailer un packaging pratico ed efficiente”.

“Insieme ai nostri partner puntiamo a porre l’innovazione di processo e di packaging al servizio della qualità, dal campo allo scaffale. In ‘Packed with Pride’, al fianco di Cirio, le confezioni Tetra Recart® restituiscono proprio questo obiettivo: proteggere la bontà del prodotto, migliorare l’efficienza in store e la logistica, semplificare l’uso (Easy to Open, Easy to Pour, Easy to Store), rispondendo così alle attese di retailer UK e consumatori”, commenta Cristina Giglio Tos, Marketing Director Tetra Pak South Europe.

La campagna di comunicazione è stata realizzata con il contributo dell’agenzia creativa Krow, che ha curato concept e sviluppo della comunicazione, e con Smart Media, responsabile della pianificazione media.