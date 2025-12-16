Macfrut: insediato il nuovo Comitato

Associazioni, istituzioni, Stakeholder pre e post harvest in rappresentanza dell’intera filiera ortofrutticola: tutti insieme per disegnare un grande Macfrut 2026 (21-23 aprile al Rimini Expo Centre) con l’orizzonte già rivolto all’edizione 2027. Primo incontro del Comitato Macfrut che a Cesena Fiera ha visto la partecipazione di una trentina di personalità (in presenza e in streaming) in rappresentanza dell’intero settore. Il Comitato dà “voce” al mercato, raccogliendo le esigenze di produttori, buyer e dell’intera filiera in occasione dell’evento fieristico.

Presieduto dal presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri, tanti sono stati gli spunti e le indicazioni espresse dagli intervenuti, sui temi strategici per la crescita e lo sviluppo del sistema ortofrutticolo del nostro Paese: i mercati di interesse su cui focalizzare gli investimenti di buyer e quelli da cui attrarre nuovi espositori; l’indicazione su alcuni temi innovativi della ricerca nel quale porre il focus in stretta simbiosi con il lavoro del Comitato Scientifico.

Soddisfatto di questo primo incontro il presidente Neri, che traccia un bilancio sull’insediamento dei due Comitati (Tecnico Scientifico e Macfrut). “Sin dal nostro insediamento", ha detto Neri, "abbiamo voluto fare della condivisione il nostro tratto distintivo, consapevoli che solo attraverso il gioco di squadra, come sistema Paese, il settore ortofrutticolo può affrontare con fiducia le sfide del futuro. Questo ci ha spinti all’istituzione del Comitato Tecnico scientifico e al Comitato Macfrut: il primo rappresenta la parte della ricerca e dell’innovazione, il secondo dà voce a imprese e istituzioni. Entrambi convengono che tutta la filiera e le istituzioni si identifichino in Macfrut come la vera e unica vetrina del sistema ortofrutticolo italiano”.