Aceto Balsamico Modena anche per i cocktail

A Parma, l’Aceto Balsamico di Modena Igp ha mostrato il suo lato più inaspettato, diventando ingrediente chiave di una mixology d’autore capace di dialogare con l’arte, il territorio e lo spirito dell’aperitivo italiano.

In occasione del Book Party “Aperitivo” di ItaliaSquisita, ospitato negli spazi del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp ha portato al centro della scena un racconto diverso del prodotto: non più solo eccellenza da tavola, ma elemento creativo, profondo e sorprendente, perfetto anche per i momenti di festa e convivialità che accompagnano il periodo natalizio.

La serata si è aperta con un accesso riservato alla mostra dedicata a Giacomo Balla presso il Palazzo del Governatore, creando un primo dialogo tra avanguardia artistica e sperimentazione gastronomica. Un preludio ideale a un aperitivo che ha voluto raccontare l’Italia di oggi: consapevole delle proprie radici, ma curiosa e aperta a nuovi linguaggi.

Il cuore dell’evento è stato dedicato al valore culturale dell’aperitivo italiano, inteso come rito contemporaneo di incontro e condivisione. Nel corso del confronto, ItaliaSquisita, l’assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Bosi, Mattia Schiaretti di Choice Parma e lo chef Massimo Spigaroli hanno riflettuto su convivialità, territorio e qualità delle produzioni agroalimentari, tracciando una visione in cui il cibo diventa esperienza culturale.

Durante la standing dinner, l’Aceto Balsamico di Modena Igp ha trovato la sua espressione più seducente nella mixology. Riccardo Riva ha firmato Xenoverso, un cocktail in cui vodka, aperitivo italiano e succo di melograno si intrecciano all’acidità elegante del Balsamico di Modena, mentre Alice Camellini di Palazzo Utini ha proposto Autartico, una miscelazione originale a base di vermouth con Aceto Balsamico di Modena Igp, China Clementi, oleo saccharum all’arancia e hibiscus: una proposta intensa, profonda, perfetta per l’atmosfera delle feste.

Accanto ai cocktail, anche la cucina ha raccontato la versatilità del prodotto. Massimo Spigaroli e Lorenzo Chierici, di Antica Corte Pallavicina, una stella Michelin, hanno proposto Pan Gusinén con Culatello Riserva Spigaroli e Aceto Balsamico di Modena Igp Invecchiato, a conferma di come il Balsamico di Modena sappia muoversi con naturalezza tra alta gastronomia e nuove occasioni di consumo.

La partecipazione del Consorzio a questa serata parmense si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione che guarda al futuro: raccontare l’Aceto Balsamico di Modena Igp come ingrediente protagonista dell’aperitivo e della mixology contemporanea, ideale anche per reinterpretare i momenti di festa natalizi con eleganza, creatività e identità italiana.



