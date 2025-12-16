Copagri Roma: Marcello Cornacchia è il nuovo presidente

Il Consiglio Generale della Copagri Roma, riunitosi alla presenza del vicepresidente nazionale Giovanni Bernardini e del presidente regionale Guido Colasanti, ha eletto all’unanimità Marcello Cornacchia presidente provinciale della Confederazione Produttori Agricoli.

Cornacchia, da tempo impegnato con diversi incarichi nelle numerose attività della Copagri Roma, ha ringraziato i consiglieri per la fiducia riposta, assicurando il massimo impegno per continuare a costruire “una rappresentanza territoriale solida, coesa e proattiva, condizione essenziale per portare avanti le istanze delle imprese agricole, a partire dalla sostenibilità economica”.

“La nostra comunità agricola deve poter contare su una voce forte e credibile, capace di orientare il dibattito e di tutelare i nostri agricoltori in un periodo di profonde trasformazioni normative e di mercato”, ha aggiunto il neopresidente, che nel suo mandato sarà affiancato e coadiuvato dai neoeletti vicepresidenti provinciali Giorgio Stramacci ed Enrico Savini.