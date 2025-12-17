Il welfare secondo All'Antico Vinaio

È di quelli che fanno decisamente piacere, il welfare declinato seco All'Antico Vinaio, la catena fiorentina specializzata in schiacciate nata nel 1991 e oggi con 50 punti vendita in Italia e all'estero, l'ultimo dei quali è stato inaugurato a novembre scorso a Parigi in Rue du Petit Pont 3-5 (leggi notizia EFA News). A tagliare il tradizionale nastro, il 4 novembre scorso, è stato lo stesso fondatore de...