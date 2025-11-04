Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
All'Antico Vinaio: il 50° taglio del nastro è a Parigi
La catena di schiacciate fiorentine annuncia dieci nuove aperture entro il 2026
Da Palazzo Vecchio alla Cattedrale di Notre Dame. La storia di All’Antico Vinaio nasce nel centro storico di Firenze e segna il traguardo delle 50 aperture in tutto il mondo nel cuore di Parigi. A tagliare il nastro in Rue du Petit Pont 3-5 è stato Tommaso Mazzanti, alla guida dell’originale catena di schiacciate fiorentine, nata nel 1991 come piccola bottega di 20 metri quadri."Ho voluto che foss...
lml - 54987
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency