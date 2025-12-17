Casa Optima rafforza il management

Casa Optima, gruppo internazionale del settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato, annuncia un’importante evoluzione organizzativa dell’area Supply & Operations. Massimiliano Riccò, in azienda dal 2016 e figura centrale nella trasformazione industriale degli ultimi anni, viene nominato Chief Operating Officer Industrial (Coo Industrial). Accanto a lui entra in Casa Optima Federico Zolfanelli, che assume il ruolo di Chief Operating Officer Supply Chain (Coo Supply Chain) portando un solido background internazionale.

Questa evoluzione si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle competenze tecniche e manageriali del Gruppo, volto a sostenere in modo ancora più efficace i piani di sviluppo, il presidio della qualità e della compliance, l’efficienza operativa e l’eccellenza del servizio a clienti e partner.

“La nostra crescita ci richiede di anticipare le sfide future e di investire nelle aree più strategiche del nostro modello di business”, dichiara Francesco Fattori, amministratore delegato di Casa Optima, “Massimiliano e Federico garantiranno ulteriore forza e specializzazione in una funzione centrale per il Gruppo. È un passo cruciale per continuare a crescere in modo sostenibile e per sostenere i nostri ambiziosi piani di espansione internazionale, mantenendo altissimi gli standard qualitativi che contraddistinguono Casa Optima nel mondo”.

Massimiliano Riccò avrà la responsabilità dell’intera area industriale globale come Chief Operating Officer Industrial. Coordinerà i plant produttivi del Gruppo e le funzioni Quality & Regulatory, Hse & Engineering, Esg, oltre ai progetti industriali straordinari quali M&A assessment, integrazione post-acquisizione e attività di restructuring. “Nei prossimi anni la sfida sarà continuare a far evolvere il nostro modello industriale, aumentandone scalabilità, efficienza e sostenibilità”, sottolinea Riccò, “Lavoreremo per rafforzare ulteriormente la qualità dei nostri processi e accelerare la capacità produttiva globale, mantenendo sempre al centro il valore dell’artigianalità che ci distingue”.

Federico Zolfanelli porta con sé un’esperienza maturata in contesti multinazionali come Unilever e Nomad Foods, dove ha guidato la Supply Chain dell’Europa meridionale. In Casa Optima supervisionerà pianificazione, procurement, logistica e customer service, con l’obiettivo di aumentare la resilienza e l’agilità dell’intera catena di fornitura. “La priorità sarà rendere la nostra supply chain sempre più integrata, predittiva e vicina ai clienti in tutti i mercati”, analizza Zolfanelli. “In un gruppo che cresce così rapidamente, costruire un sistema end-to-end capace di rispondere con velocità, qualità e continuità farà la differenza nell’esecuzione di una strategia globale e di lungo periodo”.