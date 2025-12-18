Do you want to access to this and other private contents?
Greencore e Bakkavor, la fusione è fatta e vale 1,37 miliardi di euro
Si chiude il contenzioso davanti all'antitrust inglese: ok al megadeal tra i produttori di alimenti pronti
Per le autorità della Gran Bretagna il megadeal inglese tra Bakkavor e Greencore di cui si parla almeno da aprile 2025 (leggi notizia EFA News) è cosa fatta. La Cma, Competition and Markets Authority, l'autorità garante della concorrenza britannica, conferma oggi di avere autorizzato la proposta di fusione da 1,2 miliardi di sterline (pari a circa 1,37 miliardi di euro) tra i produttori di alimenti pr...
Fc - 56190
EFA News - European Food Agency
