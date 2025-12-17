Scatta l'operazione trattori sicuri

Si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa Masaf-Inail sottoscritto nel dicembre 2024 con l’obiettivo di sviluppare iniziative volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori delle aziende agricole, alla promozione della cultura della prevenzione e al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, l’accordo attuativo tra il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), l’Inail, l’Istituto diservizi per il mercato agricolo alimentale (Ismea) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) che punta a promuovere l’ammodernamento dei trattori agricoli e forestali già in uso.

I macchinari, in base all'accordo, potranno essere adeguati ai requisiti essenziali di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative e di facile installazione. L’iniziativa dispone di una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, previsti dal bilancio di previsione Inail 2025 e destinati a coprire i contributi a fondo perduto alle imprese. Altri 500mila euro, inoltre, saranno messi a disposizione dal Masaf per le attività di comunicazione finalizzate alla divulgazione dell’iniziativa.

Per quanto riguarda i beneficiari, la misura offre un supporto concreto alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo e agromeccanico. Queste realtà, spesso a conduzione familiare, rappresentano infatti una parte significativa del tessuto produttivo agricolo italiano e devono affrontare difficoltà oggettive nell’adeguamento alle normative di sicurezza per la scarsità di risorse economiche, la limitata disponibilità di personale specializzato e la complessità delle procedure tecniche e amministrative richieste.

L’aiuto previsto consiste in un finanziamento a fondo perduto, erogato tramite un apposito bando, pari all’80% del costo complessivo dell’intervento di ammodernamento del trattore, con un importo massimo concedibile pari a 2.000 euro per ciascun beneficiario, anche in caso di più interventi richiesti contemporaneamente sullo stesso mezzo.

Gli interventi tecnici finanziabili comprendono l’acquisto e l’installazione di dispositivi che migliorano la sicurezza dei trattori, come il sistema peril riposizionamento in sicurezza della struttura di protezione antiribaltamento (Rops), avvisatori acustici e/o luminosi che si attivano nei casi in cui la cintura di sicurezza non sia allacciata, avvisatori acustici e/o luminosi che segnalano il mancato inserimento del freno di stazionamento, telecamere con sistemi di allerta per segnalare la presenza di ostacoli o persone nella zona di lavoro e indicatori di pendenza che riducono il rischio di capovolgimento.

Queste soluzioni, sottolinea il comunicato ufficiale, "sono state individuate per essere di facile reperibilità e installazione e adattabili alle diverse tipologie di mezzi, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida tecniche dell’Inail".

L'operazione, come dicevamo, rientra nell’obiettivo dell’accordo di cooperazione 2025-2027 sottoscritto da Masaf, Inail, Ismea e Crea, presentato al ministero dell’Agricoltura insieme al potenziamento degli strumenti finanziari già operativi. L'obiettivo primario è rafforzare la sicurezza nei campi attraverso una strategia integrata che unisce rinnovo del parco macchine, adeguamento dei trattori esistenti e diffusione della cultura della prevenzione.

In questo contesto si colloca il rafforzamento del Bando Isi Inail 2024, che per l’acquisto di nuovi mezzi agricoli porta le risorse da 90 a 248 milioni di euro.

trattori inail. L’intervento è rivolto a un parco macchine stimato in circa 1,2 milioni di trattori, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rischio di incidenti da ribaltamento, ancora tra le principali cause di infortuni gravi e mortali in agricoltura.