Cls ingloba marchio Degrosolutions
L’operazione fa seguito all’acquisizione del 100% delle quote della stessa società
Cls, società del Gruppo Tesya, produttore italiano soluzioni avanzate per la movimentazione di materiali e della logistica, annuncia che a partire dal 1° gennaio 2026, a seguito della fusione per incorporazione in Cls, il brand Degrosolutions opererà sotto l'unico marchio Cls.L’operazione si inserisce nel percorso di integrazione avviato due anni fa con l’acquisizione del 100% delle quote della societ...
EFA News - European Food Agency
