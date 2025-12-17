Do you want to access to this and other private contents?
Champagne sempre più sostenibile: insetticidi quasi azzerati
Rapporto della filiera sugli impatto: raggiunto obiettivo abbattimento 25% emissioni
Dopo due anni di lavoro, la filiera dello Champagne presenta “Migliori Insieme”, il suo Rapporto d’Impatto sulla responsabilità sociale. Questo documento strategico definisce una visione condivisa di sviluppo sostenibile, globale e strutturato, capace di integrare in modo coerente le dimensioni economica, ambientale e sociale.Frutto di uno studio che riguarda una filiera che coinvolge 16.200 Vigner...
lml - 56207
EFA News - European Food Agency
