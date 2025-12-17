It does not receive public funding
Champagne sempre più sostenibile: insetticidi quasi azzerati

Rapporto della filiera sugli impatto: raggiunto obiettivo abbattimento 25% emissioni

Dopo due anni di lavoro, la filiera dello Champagne presenta “Migliori Insieme”, il suo Rapporto d’Impatto sulla responsabilità sociale. Questo documento strategico definisce una visione condivisa di sviluppo sostenibile, globale e strutturato, capace di integrare in modo coerente le dimensioni economica, ambientale e sociale.Frutto di uno studio che riguarda una filiera che coinvolge 16.200 Vigner...

