Intesa Sanpaolo Elite Lounge: 60 Pmi e start-up nel programma 2025

Sono complessivamente 60 le realtà imprenditoriali, tra Pmi e startup, entrate a far parte nel 2025 della Lounge di Intesa Sanpaolo, iniziativa realizzata, per l’ottavo anno consecutivo, in collaborazione con Elite, l’ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Una opportunità unica che consente a Pmi e startup clienti della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo di accedere ad un percorso personalizzato di formazione, con moduli dedicati a strategia, innovazione e finanza straordinaria, mentorship con esperti del settore, oltre all’accesso diretto a una rete di investitori e partner industriali.

Quest’anno, per la prima volta, hanno partecipato a Intesa Sanpaolo Elite Lounge anche realtà estere clienti della banca, provenienti dall’Europa Centro Orientale (Cee), grazie alla collaborazione con la Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo.

Il 2025 segna, inoltre, il quinto anno di collaborazione a supporto delle startup. Il focus su questa importante categoria di imprese ha avuto inizio nel 2020 e rappresenta una tappa significativa all’interno di un percorso di valorizzazione volto a favorire le aziende innovative. Da anni Intesa Sanpaolo dedica infatti un’attenzione particolare alle realtà imprenditoriali più giovani attraverso programmi di accelerazione come Up2Stars, oltre ad iniziative per favorirne l’incontro con investitori, partner tecnologici, e aziende, anche all’estero, come testimonia la recente missione in Silicon Valley.

Dal 2018, Intesa Sanpaolo ed Elite hanno avviato 25 classi all’interno della Lounge a cui hanno partecipato oltre 500 aziende, con un fatturato complessivo di oltre 34 miliardi di euro e 99.000 dipendenti.

Una sinergia che oggi vede una nuova accelerazione grazie alla spinta di Intesa Sanpaolo alla crescita competitiva delle imprese italiane attraverso un esclusivo modello di advisory, unico nel panorama nazionale, per offrire alle Pmi strumenti finanziari un tempo riservati ai grandi gruppi industriali, grazie alla consulenza specialistica in finanza strutturata, Ipo e M&A. Dal 2020 per le Pmi clienti della Divisione guidata da Stefano Barrese, "ovvero con un fatturato fino a 350 milioni di euro - sono state infatti finalizzate operazioni di finanza strutturata per oltre 10 miliardi di euro, di cui oltre 2 miliardi nei primi nove mesi del 2025. Inoltre, negli ultimi anni sono state portate a termine più di 35 operazioni tra M&A e Ipo grazie anche al percorso di accompagnamento realizzato in collaborazione con Elite.

I dati registrati da Elite mostrano, inoltre, che le realtà entrate nelle Lounge riportano una significativa crescita annua dei ricavi (mediamente + 11% in tre anni) e dell’occupazione (+8%). Ciò a conferma dell’effetto moltiplicatore che la Lounge ha avuto non solo sul fatturato, ma anche sull’impatto economico e sociale delle attività delle imprese dei territori.

Le imprese entrate in Elite grazie a Intesa Sanpaolo appartengono per il 40% al settore industriale, per il 22% ai beni di consumo, per il 19% alla tecnologia e per il 6% a health care e consumer services rispettivamente. Questa diversità rappresenta la ricchezza del tessuto produttivo nazionale.

La distribuzione geografica delle aziende mostra una pari presenza di imprese sia nel Nord del Paese – soprattutto in Lombardia (26%), Veneto (13%) e Piemonte (10%) – sia nel Centro Sud – con un 21% occupato dalle 8 Regioni del meridione - oltre ad aziende estere di Croazia, Slovenia e Slovacchia.

“La nuova edizione di Elite Lounge conferma il valore di un’iniziativa che, dal 2018, ha già coinvolto oltre 500 imprese", dichiara Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. "Quest’anno abbiamo introdotto nel percorso 60 nuove realtà, tra Pmi e startup, che testimoniano la vitalità del tessuto produttivo del nostro Paese. Intendiamo proseguire la proficua collaborazione con Elite di Euronext che si colloca nell’ambito della più ampia strategia del nostro Gruppo volta a sostenere la crescita delle Pmi del Paese, anche grazie al nuovo modello di advisory dedicato agli strumenti di finanza straordinaria per le Pmi”.