Kfc chiuderà il 2025 con 150 ristoranti in Italia

Kfc - Kentucky Fried Chicken, brand del food retail nota nel mondo per il suo pollo fritto, prevede una chiusura del 2025 a quota 150 ristoranti nella Penisola. Un’espansione che ha portato il brand a raggiungere le 17 regioni in Italia, arrivando anche nelle Marche con la recente apertura a Civitanova. A fine anno saranno oltre 800 i posti di lavoro creati nel 2025 da Kfc, per un totale sul territorio nazionale di oltre 3400 persone occupate.

Nella seconda metà dell’anno, in particolare, fra settembre e il 18 dicembre, sono stati aperti 14 store, e altri 5 sono in previsione entro il 31 dicembre. Dei 19 store aperti o in via di apertura, 4 sono gestiti direttamente dal Corporate Franchisee (Roma Tritone, Castel Romano, Catania Le Zagare, Ragusa), gli altri in franchising.

Le aperture dell’ultima parte dell’anno sono distribuite in 11 regioni: il dato conferma l’obiettivo di Kfc di avvicinarsi sempre di più ai suoi fan su tutto il territorio nazionale, consolidando la presenza nelle regioni già presidiate e allargandosi in nuove aree.

Kfc continuerà la sua crescita anche nel 2026, e nel prossimo triennio, con un ritmo di 30 aperture all’anno. Kfc arriva in Italia nel 2014 e, al 18 dicembre 2025, conta 145 ristoranti distribuiti in 17 regioni. Di questi, 124 sono gestiti in franchising e 21 direttamente dal Corporate Franchisee. Il giro d’affari 2024 del sistema Kfc in Italia (leggi notizia EFA News) è stato di 179 milioni di euro (+25% sul 2023). Il giro d’affari annuo medio per ristorante (vendite 2024) è di 1.8 milioni di euro. Nel 2024 Kfc ha servito 25 milioni di clienti in Italia.