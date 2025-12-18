Hospitality 2026: più di 45mila mq di superficie per oltre 750 espositori

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza torna dal 2 al 5 febbraio 2026 nel quartiere fieristico di Riva del Garda e celebra la 50ª edizione con uno sguardo ancora più ampio e contemporaneo sul mondo HoReCa. L’edizione 2026 rafforza in particolare l’attenzione sul comparto beverage – dalla mixology al vino, dalla birra al caffè fino alle proposte analcoliche – valorizzandone il ruolo strategico all’interno dei modelli di accoglienza.

In occasione della 50ª edizione, l’esperienza fieristica si estende anche oltre i padiglioni grazie a Out&About – Il lato fuori di Hospitality, un programma di eventi e iniziative che porta i temi della manifestazione nella città di Riva del Garda.

Per il sistema economico italiano, ospitalità e ristorazione rappresentano un motore strategico per l’intera filiera agroalimentare: secondo il rapporto 2025 curato da The European House – Ambrosetti (Teha Group) in collaborazione con Italgrob e Afdb, infatti, il comparto ha generato nel 2024 un fatturato di circa € 107,1 miliardi, con 53,8 miliardi di valore aggiunto, coinvolgendo 1,5 milioni di addetti in 382.000 imprese. In questo scenario, la distribuzione Horeca, - componente chiave per bevande e forniture beverage - ha registrato performance rilevanti: nel 2024 ha raggiunto 15,3 miliardi di euro di fatturato, con circa 57mila addetti e un contributo al valore aggiunto di circa € 2,7 miliardi.

"I dati mostrano con evidenza che l’accoglienza è oggi una delle principali leve di crescita per il Paese", sottolinea Alessandra Albarelli, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi, "e restituiscono l’immagine di un comparto dinamico, che continua a investire in innovazione, qualità e professionalità".

Negli oltre 45mila mq di superficie espositiva che accolgono più di 750 espositori fra food, contract, soluzioni digitali e proposte per il turismo outdoor, l’ampia e diversificata offerta beverage è ospitata sia nell’intero padiglione C3 oltre che nelle tre aree speciali RPM – Riva Pianeta Mixology, Spazio Vignaiolo e Solobirra che animano il padiglione B4 fino a mercoledì 4 febbraio.

“Il comparto beverage in Italia continua a essere un volano strategico per l’economia nazionale e per l’intero settore HoReCa", aggiunge Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza. "In fiera, grazie alla varietà e alla ricchezza dell’offerta espositiva, gli operatori potranno trovare e incontrare un panorama completo di aziende: dai piccoli produttori artigianali, custodi di tradizione e territorio, ai grandi brand che investono in ricerca, design e tecnologie avanzate. Un dialogo tra realtà diverse ma complementari, che insieme raccontano l’eccellenza e la vitalità del beverage italiano e internazionale”.