Fantini Group: Valentino Sciotti è "Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo"

Valentino Sciotti, fondatore e amministratore delegato dell’'azienda vitivinicola Fantini, è stato proclamato ufficialmente “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo”. Il riconoscimento, promosso dal Consiglio regionale abruzzese guidato dal presidente Lorenzo Sospiri, mira ogni anno a premiare cittadini abruzzesi illustri, all'estero o in Italia, che abbiano portato e continuino a portare lustro alla regione.

Con la sua Fantini - il gruppo vinicolo che ha fondato nel 1994, partendo da Ortona (Chieti) – in trent’anni Sciotti ha raccontato l’Abruzzo in un centinaio di Paesi del mondo, quelli in cui ha portato i suoi vini. "Noi non lavoriamo per ottenere allori, però quando questi arrivano ti danno il segno che stai andando nella direzione giusta", dichiara Sciotti. "Io sono molto orgoglioso di essere abruzzese. La mia terra, che è strutturalmente periferica, ha difficoltà a emergere a livello internazionale; se – come suggerisce il premio - sono riuscito a regalarle una piccola visibilità in tutto il mondo, questa è una cosa che mi rende davvero lieto".

"Ciò che distingue noi abruzzesi", prosegue il fondatore di Fantini Wines, "è un’attitudine: lavoriamo con tenacia e senza pensare a un tornaconto immediato, senza voler apparire. Ci muoviamo sottotraccia, non cerchiamo i riflettori. Personalmente, trovo straordinario quando mi capita di raccontare l’Abruzzo in luoghi del mondo dove l’interlocutore mi fa capire di conoscerlo già. Però, è ancora più emozionante parlare della mia regione in Paesi magari lontanissimi, dove fino a un minuto prima ne ignoravano persino l’esistenza!".

Sciotti racconta "una terra dove vince la natura, dove vince la naturalezza. L’Abruzzo, con circa il 36% di territorio tutelato, è la regione italiana con la più alta percentuale di aree protette, e una delle più 'verdi' d’Europa. Tale 'naturalezza' si riscontra anche negli abruzzesi: si vive in un ambiente tranquillo, si riesce a essere felici anche con poco, perché ovviamente non siamo l’area più ricca della Penisola. Racconto dunque di persone di cuore, serene, non stressate, che vivono circondati dalla natura e producono vini autentici come sono loro. L'Abruzzo preserva un’identità che fa sognare gli stranieri, quando gliela descrivo".

"Ogni presentazione di Fantini che noi organizziamo nel mondo", conclude Sciotti, "è ricca di immagini del nostro territorio, iniziamo sempre parlando del luogo da cui un vino proviene perché la terra di origine è la carta d’identità di ciò che poi andiamo a versare nel calice".