Orsero celebra Natale nei mercati ortofrutticoli

In occasione delle festività, Orsero porta lo spirito natalizio nei principali mercati ortofrutticoli italiani con un’iniziativa speciale dedicata alla sua frutta esotica e al prodotto simbolo di questo particolare momento dell’anno: l’ananas.

A Bologna, Cagliari, Firenze, Macerata, Milano, Roma, Pescara e Verona, gli stand del Gruppo si vestono a tema grazie a corner tematici appositamente allestiti e animati da hostess, degustazioni di pasticceria e momenti di intrattenimento. Spazi pensati per accogliere i clienti in un clima di convivialità e offrire l’occasione perfetta per lo scambio degli auguri.

L’iniziativa valorizza il ruolo centrale delle relazioni per il Gruppo Orsero, che ogni giorno si impegna per rafforzare il legame con i propri clienti e fornitori, e celebra al tempo stesso il ruolo determinante della qualità dei prodotti e del servizio offerto.

In questo contesto, F.lli Orsero presenta la sua ampia gamma di referenze esotiche provenienti da tutto il mondo, dando particolare risalto al protagonista delle tavole natalizie: l’ananas.

Simbolo dell’offerta di alta qualità del brand, l’ananas F.lli Orsero, incarna lo spirito delle feste ed è perfetto come regalo per le occasioni speciali. La linea F.lli Orsero comprende, oltre alla referenza classica, anche l’ananas ORO, maturato in pianta, e l’ananas via Aerea, un prodotto eccezionale trasportato velocemente fino alle tavole dei consumatori, per garantire la massima freschezza e un gusto unico.