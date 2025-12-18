Marca Fresh si prepara ad accogliere oltre 80 aziende

Il 14 e 15 gennaio 2026, a BolognaFiere, torna Marca by BolognaFiere & Adm, la prima grande fiera europea dedicata alla Marca del Distributore, e con essa torna anche Marca Fresh, il format interamente dedicato all'ortofrutta organizzato in collaborazione con SG Marketing Agroalimentare, giunto alla sesta edizione.

La “Piazza dei Freschi” continua a crescere e quest’anno approda nel Padiglione 19 con un format potenziato, confermando il proprio ruolo chiave per il settore ortofrutticolo e per la Distribuzione Moderna. Con i suoi 2.500 m² espositivi e una presenza record di 80 aziende per 130 moduli espositivi, Marca Fresh è la concentrazione di eccellenza “fresh” più alta di sempre, un segnale chiaro della vitalità del settore e della sua centralità nelle strategie della Marca del Distributore.

“L’ortofrutta è diventata un pilastro nelle strategie della Mdd, trainata da consumatori che chiedono più qualità e benessere”, spiega Antonella Maietta, Exhibition Manager di Marca by BolognaFiere & ADM. “Il Fresco rappresenta una vera eccellenza del Retail italiano, un modello di gestione che sta riscuotendo grande interesse sui mercati esteri: il fresh made in Italy è sempre più riconosciuto come benchmark di qualità e innovazione nel comparto a livello internazionale”.

Un programma ricco di convegni per analizzare i nuovi trend di consumo e dare voce ai retailer. Marca Fresh ospita, oltre all’esposizione ortofrutticola, momenti dedicati ad approfondimento, formazione e confronto su strategie di marketing e di comunicazione in reparto, promuovendo lo scambio e il networking.

A guidare la riflessione sul settore, torna l’analisi annuale di SG Marketing Agroalimentare, che mette a fuoco i driver che oggi orientano il carrello degli italiani nel comparto ortofrutticolo. La ricerca aprirà il palinsesto della Piazza dei Freschi, affiancata da una tavola rotonda con i retailer nazionali più influenti, chiamati a confrontarsi sulle nuove sfide del comparto.

“Come SG Marketing Agroalimentare, aver ideato Marca Fresh e vederlo crescere anno dopo anno, con un’adesione sempre più ampia da parte delle aziende, è la conferma che questo progetto intercetta un’esigenza reale del settore”, afferma Salvo Garipoli, Business Director di SG Marketing. “Il nostro impegno è quello di sviluppare un progetto in grado di creare relazioni tra gli attori della filiera e valorizzare i prodotti ortofrutticoli, mettendo in luce innovazioni e best practice”.

Una vetrina strategica per chi guarda al futuro del comparto all’interno della Mdd. Marca Fresh 2026 si conferma così come il luogo ideale per interpretare il fresh come vera leva competitiva: una piattaforma di incontro, confronto e crescita che punta a mostrare il meglio della produzione ortofrutticola nazionale e a offrire uno sguardo privilegiato sui trend che ridisegneranno il Retail dei prossimi anni.