Solana acquisisce Desco e punta al polo del pomodoro
L'obiettivo di Xenon private equity è creare un gruppo con fatturato consolidato da 100 milioni di euro
Solana spa, industria conserviera di trasformazione del pomodoro fresco, rilevata a maggio 20924 da Xenon private equity, ha acquisito il gruppo Desco, società con sede a Pontinia, in provincia di Latina nata nel 1963 con l'obiettivo di produrre conserve di alta qualità, fondata e ancora oggi guidata dalla famiglia Serafini. L'azienda storica, ancora oggi a conduzione famigliare, produce derivati del...
EFA News - European Food Agency
