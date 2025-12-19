Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Commodities: in calo quotazioni latte e derivati
Maggiore disponibilità riso conduce prezzi a livelli inferiori rispetto all'anno scorso
Sulla piazza di riferimento per il mercato UE di Kempten, i prezzi medi di dicembre delle principali trasformazioni del latte, rispetto a luglio, hanno segnato un -43% per il burro, -13% per la polvere di latte scremato (Smp), -30% per la polvere di latte intero (Wmp) e -29% per l’Edamer. Ribassi di prezzo hanno caratterizzato anche la materia prima, a titolo di esempio il latte intero tedesco quotato a...
lml - 56269
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency