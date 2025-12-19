It does not receive public funding
Eurozona, la fiducia dei consumatori cala più del previsto

L'indicatore è stabile nell'Ue e in discesa nell'area euro

La stima flash dell'indicatore della fiducia dei consumatori della DG ECFIN, ossia la direzione denerale Affari economici e finanziari, a dicembre 2025 è rimasta sostanzialmente stabile nell'UE registrando -0,1%. 

Nell'area euro l'indicatore ha registrato un leggero calo pari al -0,4%.  

In base ai cali indicati, l'indicatore della fiducia dei consumatori nell'Ue si attesta a -13,7% e a -14,6% nell'area euro. In sostanza, dunque, sostengono gli analisti, la fiducia dei consumatori è rimasta ben al di sotto della sua media di lungo termine.

Il dato dell'Eurozona soprattutto è sceso contrariamente alle stime degli analisti che prevedevano -14%. 

