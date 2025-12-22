Amadori: la visita del Vicepresidente Emilia R

Lo stabilimento Avi.Coop del Gruppo Amadori ubicato a Santa Sofia (FC) ha bisogno di essere incentivato da adeguamenti urbanistici e infrastrutturali nella sua area operativa. Per questa ragione, la dirigenza dell'azienda cesenate ha ricevuto la visita presso l'unità produttiva da parte di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con delega a Sviluppo Economico e green economy, energia, formazione professionale, Università e ricerca.

Accompagnato da due consiglieri regionali, il vicepresidente Colla è stato accolto da Flavio Amadori, presidente di Amadori Spa, Guido Sassi, presidente Avi.Coop, Antonio Zaritto, direttore Operations del Gruppo; Luca Boattini, direttore dello stabilimento di Santa Sofia.

La delegazione regionale ha visitato le nuove linee produttive del sito Amadori (il più grande in area montana dell’Emilia Romagna), dedicate ai prodotti elaborati e impanati. I dirigenti hanno poi illustrato al vicepresidente i piani di sviluppo dell'altro sito nei pressi di Qualtrosolo (Galeata), unitamente alle opportunità per i finanziamenti a favore delle imprese.

I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna hanno infine preso atto della necessità urgente dell'adeguamento strutturale della Sp4 Bidentina, fondamentale per la logistica dello stabilimento Amadori di Santa Sofia, da dove ogni giorno feriale partono 130-150 tir, senza contare gli 80-100 della domenica. Tra i nodi da sciogliere: migliorare la viabilità e limitare i numeri incidenti stradali; sviluppare un distretto industriale e turistico; edificare nuovi insediamenti abitativi per agevolare l'occupazione.