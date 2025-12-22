Do you want to access to this and other private contents?
Credit Agricole, 15 milioni al gruppo Emak
Finanziamento ESG alla società emiliano-romagnola per lo sviluppo del comparto giardinaggio & agricoltura
Supportare concretamente le imprese eccellenze del Made in Italy con ricadute positive per i territori di presidio e per le comunità: è questo l’obiettivo principale di Crédit Agricole Italia nell’operazione di finanziamento ESG dall’importo complessivo di 15 milioni di euro erogata a favore del Gruppo Emak, tra i principali player mondiali specializzato nella produzione e distribuzione di macchine...
EFA News - European Food Agency
