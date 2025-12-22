Oli vegetali: ecco la più lunga pipeline sotterranea italiana

È stata inaugurata la scorsa settimana a Porto Marghera la nuova pipeline sotterranea per il trasporto di oli vegetali che mette in connessione diretta l’impianto produttivo di via Banchina Molini di Cereal Docks, dove avviene lo sbarco del prodotto via nave, e il deposito costiero di via Righi, in cui è situato il parco serbatoi di stoccaggio. L’opera rientra nel Piano Operativo Triennale dell’Autorità di Siste...