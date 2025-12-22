Do you want to access to this and other private contents?
Oli vegetali: ecco la più lunga pipeline sotterranea italiana
Cereal Docks e Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico inaugurano nuova struttura costata 5 mln euro
È stata inaugurata la scorsa settimana a Porto Marghera la nuova pipeline sotterranea per il trasporto di oli vegetali che mette in connessione diretta l’impianto produttivo di via Banchina Molini di Cereal Docks, dove avviene lo sbarco del prodotto via nave, e il deposito costiero di via Righi, in cui è situato il parco serbatoi di stoccaggio. L’opera rientra nel Piano Operativo Triennale dell’Autorità di Siste...
EFA News - European Food Agency
