It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Henoto (BolognaFiere) avvio ramo Middle East

Si apre percorso di crescita in mercati in espansione attenzionati da imprese di tutto il mondo

Henoto – società di BolognaFiere Group, tra i principali player internazionali nel settore allestimenti e architetture temporanee – inaugura la nuova sede di Henoto Middle East a Dubai, segnando l’inizio di una nuova fase di espansione globale.La nuova struttura nasce dopo il completamento del progetto Henoto Usa, che chiude il percorso imprenditoriale avviato dalla famiglia Griggio con GiPlanet, poi tr...

lml - 56317

EFA News - European Food Agency
Similar