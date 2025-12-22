Do you want to access to this and other private contents?
Henoto (BolognaFiere) avvio ramo Middle East
Si apre percorso di crescita in mercati in espansione attenzionati da imprese di tutto il mondo
Henoto – società di BolognaFiere Group, tra i principali player internazionali nel settore allestimenti e architetture temporanee – inaugura la nuova sede di Henoto Middle East a Dubai, segnando l’inizio di una nuova fase di espansione globale.La nuova struttura nasce dopo il completamento del progetto Henoto Usa, che chiude il percorso imprenditoriale avviato dalla famiglia Griggio con GiPlanet, poi tr...
EFA News - European Food Agency
