Immobiliare. Fondo Alpha (DeA Capital) vende immobile a Roma
Prezzo concordato di 2 mln euro per edificio in via Longoni 93-125
In data odierna, DeA Capital Real Estate Sgr ha accettato una proposta irrevocabile di acquisto per l’immobile sito in Roma via Longoni 93-125 di proprietà del Fondo Alpha, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana.
Il prezzo d’acquisto accettato è di euro 2.000.000. La stipula del contratto definitivo di compravendita è prevista entro il primo semestre del 2026. La Sgr comunicherà tempestivamente al mercato l’attuazione delle fasi successive, nonché ogni evoluzione significativa della compravendita in oggetto.
