UE: eccedenza agroalimentare sale a 6,4 mld euro a ottobre

L'eccedenza commerciale agroalimentare dell'Unione Europea è aumentata notevolmente nell'ottobre 2025, raggiungendo 6,4 miliardi di euro, secondo l'ultima relazione della Commissione. Ciò rappresenta un aumento del 18% rispetto a settembre e rappresenta il più alto avanzo mensile in più di un anno (19% in più rispetto a ottobre dello scorso anno).

Le esportazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto un livello record nell'ottobre 2025: 20,7 miliardi di euro, che hanno registrato un aumento del 7% rispetto a settembre e dell'1% rispetto a ottobre 2024. A ottobre 2025 le esportazioni cumulative dell'anno ammontavano a 199,4 miliardi di euro, in aumento di 3,1 miliardi di euro (+2 %) rispetto allo stesso periodo del 2024.

La crescita delle esportazioni ha continuato a essere trainata principalmente dai prezzi elevati dei prodotti trasformati a base di cacao e del caffè. Allo stesso tempo, le esportazioni di cereali sono diminuite, riflettendo volumi inferiori.

Le importazioni agroalimentari dell'UE sono rimaste elevate e sono ammontate a 15,4 miliardi di euro nell'ottobre 2025, il 4 % in più rispetto a settembre, ma il 5% in meno rispetto all'ottobre 2024. Nonostante il calo su base annua di ottobre, le importazioni cumulative tra gennaio e ottobre hanno raggiunto 157,4 miliardi di euro, con un aumento di 15,5 miliardi di euro (+11%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Le importazioni di carni bovine sono aumentate di 596 milioni di euro (+28 %) in questo periodo rispetto allo stesso periodo del 2024, a causa sia dei maggiori volumi (+17 %) che dei prezzi (+9 %).