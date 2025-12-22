It does not receive public funding
Commissione UE: ok ad acquisizione di Gruppo Wolf da parte di azienda cinese

Il controllo esclusivo da parte di WH Group è giudicato in linea con le norme sulla concorrenza

La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Reinhard Wolf GmbH & Co.KG e Wolf Nürnberg Immobilien GmbH & Co. KG (Germania) da parte di WH Group Limited (Cina).

L'operazione riguarda principalmente la fabbricazione e la trasformazione di prodotti a base di carne. La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.

