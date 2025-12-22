Do you want to access to this and other private contents?
Natale 2025: regali "enogastronomici" sempre più gettonati
Oltre una famiglia italiana su tre porrà cesti di cibo sotto l'albero, sulla scia del riconoscimento Unesco
Per i regali di Natale 2025 gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro, con i prodotti enogastronomici in cime alla classifica dei più gettonati, anche sull’onda del riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell’Unesco davanti ad abbigliamento e accessori e, a seguire, articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia.Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixè sulle abitudini festive, con la...
lml - 56325
EFA News - European Food Agency
