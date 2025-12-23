Melinda e La Trentina, Alberto Piscioneri è il nuovo dg

Dall'aprile 2026, Alberto Piscioneri entrerà nella comunità di Melinda e La Trentina con il ruolo di direttore generale. Lo hanno annunciato oggi i presidenti di Melinda e Apot Ernesto Seppi, e La Trentina Michele Roncador.

Genovese, classe 1975, già General Manager di Tonitto 1939, storica azienda dell’alimentare italiano nella quale ha guidato un importante percorso di rilancio industriale e crescita, Piscioneri è un manager apprezzato per le sue doti di leadership e visione strategica. Laureato in Economia e con un Executive Mba in Sda Bocconi, ha accumulato 25 anni di esperienza nei campi del general management e delle attività di sales & marketing nel largo consumo, lavorando in stimate aziende italiane e multinazionali tra cui Lavazza, SC Johnson, Lucart e Saiwa.

“Metterò al servizio di queste eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo le competenze maturate nel corso del mio percorso professionale", ha dichiarato Piscioneri. "con particolare attenzione alla crescita del talento e alla costruzione di una squadra vincente, funzionale allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati internazionali e alla crescita di brand iconici. La mia ambizione è rafforzare ulteriormente Melinda e La Trentina sul mercato”, ha concluso.

“Abbiamo grande fiducia in questa scelta, maturata al termine di un percorso di selezione approfondito e di elevato valore nel quale siamo stati affiancati da esperti del settore. Alberto è un professionista di grande esperienza, che saprà apportare un contributo concreto e qualificato al sistema ortofrutticolo trentino nell’affrontare le principali sfide che ci attendono: la tutela delle marginalità degli agricoltori, la gestione della squadra e delle risorse, il rafforzamento della posizione sul mercato e lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, ha affermato il presidente di Melinda e Apot Ernesto Seppi.

“Diamo il benvenuto al nuovo direttore generale con la certezza che lavoreremo bene insieme, facendo leva sulla collaborazione tra tutti gli attori, cogliendo importanti opportunità sul mercato e raggiungendo ulteriori traguardi come sistema ortofrutticolo. Insieme possiamo proseguire con forza nel nostro cammino per consolidare il processo di crescita e valorizzare al meglio l’impegno e il lavoro dei soci”, ha aggiunto il presidente di La Trentina Michele Roncador.