Mase conclude il Tavolo delle plastiche

Si è svolta la terza riunione del Tavolo Plastiche. Il Mase, il ministero dell'Ambiente, ha fatto il punto sulle iniziative avviate, tra cui il rafforzamento dei controlli sui materiali riciclati con l’Agenzia delle Dogane e il monitoraggio del rispetto dei CAM negli appalti pubblici tramite ANAC.

Dal lavoro svolto in questi mesi sono emerse criticità legate al contenuto reale di materiale riciclato e alla qualità delle plastiche provenienti da Paesi extra UE. Il confronto, in un clima di ampia collaborazione, ha posto attenzione anche alle difficoltà di Sardegna e Sicilia e alla necessità di una pianificazione regionale adeguata e di una rete integrata di impianti a supporto delle filiere dell’economia circolare.

È stato, inoltre, illustrato il credito d’imposta per i prodotti realizzati con plastica proveniente dalla raccolta differenziata, misura che ha suscitato forte interesse ed è stata apprezzata dalla Corte dei Conti, che ne auspica la stabilizzazione.

“Desidero ringraziare l’ing. D’Aprile e l’ing. Proietti, insieme alle strutture del Dipartimento DiSS e della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche e tutti coloro che hanno partecipato al tavolo per il lavoro svolto. Il contributo tecnico e istituzionale di tutti gli attori è fondamentale per rafforzare la trasparenza, l’efficacia e la sostenibilità del sistema di gestione delle plastiche nel nostro Paese” dichiara il viceministro Vannia Gava.



