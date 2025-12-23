Do you want to access to this and other private contents?
Conegliano Valdobbiadene Prosecco chiude il 2025 con 98 mln bottiglie
Vendite in crescita rispetto all'annata precedente, oltre 100 masterclass tenute in Italia e all'estero
Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg conferma la propria solidità e capacità di visione. A dimostrarlo sono i dati di chiusura del 2025 che prospettano un incremento complessivo delle vendite pari al +8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Una conferma del lavoro sinergico di un’intera Denominazione, dove accanto al Consorzio vi sono oltre 220...
