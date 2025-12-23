Conegliano Valdobbiadene Prosecco chiude il 2025 con 98 mln bottiglie

Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg conferma la propria solidità e capacità di visione. A dimostrarlo sono i dati di chiusura del 2025 che prospettano un incremento complessivo delle vendite pari al +8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Una conferma del lavoro sinergico di un’intera Denominazione, dove accanto al Consorzio vi sono oltre 220...