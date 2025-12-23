Immobiliare. DeA Capital RE, locazione importante a Milano

DeA Capital Real Estate Società di Gestione del Risparmio, annuncia la locazione di una porzione di circa 4000 mq all’interno di Palazzo Missori, prestigioso immobile a uso prevalentemente uffici situato in pieno centro a Milano, in via Gonzaga 4-6.

L’avvio della locazione è previsto al termine dei lavori di riqualificazione dell’immobile, attualmente in corso, che mirano ad elevare gli standard qualitativi, tecnologici e di sostenibilità dell’edificio, in linea con i più stringenti criteri Esg e con le esigenze del mercato anche in contesto internazionale.

In un contesto di mercato in cui il comparto uffici sta attraversando una fase di trasformazione e di crescente selettività della domanda, questa operazione dimostra come gli immobili di alta qualità, ben localizzati e oggetto di interventi di riqualificazione sostenibile, continuino ad attrarre tenant di elevato standing anche a livello internazionale.

Palazzo Missori si conferma così un punto di riferimento per la nuova generazione di spazi di lavoro nel cuore di Milano.

La riqualificazione dell’immobile mira all’ottenimento delle certificazioni ambientali e di benessere più riconosciute a livello internazionale: Leed v4 Platinumm, Breeam Very Good, Well Bronze e WiredScore, in linea con l’impegno di DeA Capital Real Estate nel promuovere un real estate responsabile, innovativo e orientato al lungo termine, a beneficio di investitori, occupanti e comunità urbana. Intermediario dell’operazione: Cbre S.p.A.

“Siamo orgogliosi di restituire Palazzo Missori alla città di Milano dopo una lunga fase di riqualificazione", ha dichiarato Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate Sgr. "L’operazione conferma la capacità dei nostri asset di qualità di mantenere attrattività anche in una fase complessa per il mercato degli uffici, grazie a un approccio fondato su innovazione, sostenibilità e valorizzazione responsabile”.