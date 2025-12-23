Qualivita e Treccani ricevuti a Palazzo Chigi

Il direttore della Fondazione Qualivita Mauro Rosati e il direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Massimo Bray sono stati ricevuti a Palazzo Chigi, dove hanno consegnato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una copia dell’Atlante Qualivita 2026 - edizione 25° anniversario che raccoglie e documenta l’intero patrimonio italiano delle produzioni agroalimentari e vitivinicole Dop, Igp, Stg e delle bevande spiritose IG e celebra la Cucina Italiana Patrimonio immateriale Unesco.

L’Atlante 2026 è la prima pubblicazione ufficiale presentata in Italia, edita dello storico Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, che dedica una sezione speciale al riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, con la prefazione del presidente del Consiglio Meloni, del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e un’ampia sezione con interventi di esperti, tra cui gli chef Massimo Bottura, Roberto ed Enrico Cerea, Enrico Derflingher e Massimiliano Alajmo.

Un riconoscimento al lavoro svolto da Fondazione Qualivita e Treccani in questi anni nel rappresentare il valore centrale della cultura agroalimentare italiana nel mondo e nel mettere in luce l’eccellenza delle certificazioni Dop e Igp, simboli di autenticità e qualità e del lavoro dei Consorzi di tutela.

La consegna dell’Atlante rappresenta anche la chiusura delle celebrazioni per i 25 anni della Fondazione Qualivita e dei 100 anni di Treccani. Un anno, quello di Qualivita, scandito da numerosi eventi e iniziative che hanno coinvolto oltre 3.500 partecipanti in presenza tra esperti del settore Dop Igp, rappresentanti delle istituzioni e dei Consorzi di tutela, produttori, giornalisti e appassionati.