Lo storico Jim Beam si ferma per un anno: colpa dei dazi

Chi pensasse che i dazi di Trump abbiano effetti collaterali solo al di là dell'Oceano è servito. Il gruppo giapponese Suntory Global Spirits. infatti, sospenderà per un anno la produzione del bourbon Jim Beam nello stabilimento del Kentucky. La decisione, fanno sapere dalla società giapponese proprietaria del marchio, è legata al calo della domanda globale e si inserisce in un contesto di difficoltà più ampio per il settore dei distillati statunitensi, tra tensioni commerciali e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori.

Secondo l'azienda, che non ha rivelato l'impatto occupazionale della sospensione, il fermo "non comprometterà la disponibilità del prodotto sui mercati chiave grazie alle scorte esistenti".

Durante il fermo produttivo, comunque, Suntory Holdings, che ha comprato il marchio Jim Beam nel 2014 per 16 miliardi di dollari, investirà nella riqualificazione dello stabilimento: rimarranno operative le linee dedicate alla produzione artigianale di whisky e ad altre attività secondarie.

Secondo fonti aziendali, la flessione delle vendite è stata alimentata in particolare dalle ripercussioni dei dazi imposti dall'amministrazione Trump negli ultimi anni, che hanno scatenato rappresaglie commerciali da parte di diversi partner. Tra questi, il Canada, mercato strategico per il whiskey americano.