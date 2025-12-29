Si è spento il Sole sulla tenuta Agnelli a Torrimpietra

Si è spenta nella sua villa di Torrimpietra, frazione di Fiumicino, all'età di 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli.

Tante le sue passioni. Da quella per la politica che concretizzò nell'impegno come sindaco di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, in Umbria, dove guidò la giunta comunale per un decennio dal 1960 al 1970. Il suo impegno politico si distinse per l’attenzione alla gestione del territorio, al patrimonio rurale e per la valorizzazione delle risorse storiche come le Fonti del Clitunno.

Altra passione quella per i cavalli. Maria Sole Agnelli si dedicò, infatti, all’addestramento di cavalli da competizione. Il suo purosangue Woodland fu medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972.

Ma la passione che l'assorbì maggiormente è quella per il suo "rifugio" nelle campagne di Torrimpietra dove gestiva la sua grande tenuta dell’agro romano. Fin dagli anni Cinquanta scelse la riservatezza e la natura tra le colline della frazione di Palidoro, nel Comune di Fiumicino dove creò una tenuta agricola da 320 ettari, un’azienda agricola in cui allevava bovini e cavalli. Una terra che difese tra il 2011 e il 2012 quando si oppose con forza al progetto (poi sfumato) di creare una discarica, che peraltro sarebbe sorta poco distante dalla sua villa, stilato all’epoca dalla Regione Lazio.

La storica proprietà agricola situata lungo la Via Aurelia, alle porte di Roma comprende un castello medievale ristrutturato e vasti terreni agricoli, ed è stata per anni la sua residenza principale. La proprietà ha un valore storico e simbolico rilevante, oltre a un’importanza economica legata all’attività agricola. Nel tempo è diventata uno degli asset più riconoscibili associati alla figura di Maria Sole Agnelli, rappresentando la componente immobiliare e territoriale del suo patrimonio che risulta composto anche dalla partecipazione dell'11,2% nella Giovanni Agnelli Bv, la holding di diritto olandese che rappresenta la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann e di cui lei era secondo azionista.

Nel 2023 la Giovanni Agnelli Bv ha beneficiato di circa 55 milioni di euro di dividendi provenienti da Exor: applicando la quota dell’11,2% al totale dei dividendi ricevuti, al ramo di Maria Sole Agnelli sono riconducibili circa 6,1 milioni di euro per l’esercizio 2022 e una cifra analoga per l’esercizio successivo. Anche nel 2024, a fronte di nuovi dividendi Exor per circa 108 milioni di euro complessivi, la quota potenzialmente attribuibile al ramo di Maria Sole Agnelli è stimabile in circa 6,7 milioni di euro.