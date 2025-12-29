Intesa Sanpaolo: nuovi avvicendamenti apicali

Intesa Sanpaolo rende noti due importanti avvicendamenti al vertice del Gruppo guidato da Carlo Messina. Dal 1° gennaio 2026 la responsabilità dell’Area di Governo Chief Compliance Officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l’Area di Governo Chief Risk Officer. Le due nomine, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, rappresentano la conferma della capacità di Intesa Sanpaolo di valorizzare i migliori talenti manageriali puntando sulle risorse interne per il ricambio generazionale.

Davide Alfonsi, già Chief Risk Officer, e Piero Boccassino, già Chief Compliance Officer, continueranno a mettere a disposizione le loro competenze e professionalità in qualità di Senior Advisor a diretto riporto del consigliere delegato e amministratore delegato Carlo Messina, che esprime gratitudine ad Alfonsi e Boccassino, i quali "nel corso di lunghi anni in posizioni chiave hanno assicurato al nostro Gruppo un significativo contributo alla crescita della solidità e alla posizione di leadership europea".

Al contempo, Messina augura buon lavoro a Nieddu e a Senati: "Sono soddisfatto che, anche per due posizioni di vertice così cruciali, abbiamo potuto individuare all’interno della nostra organizzazione le migliori risorse. Questo è il risultato di politiche per la crescita delle persone e per il riconoscimento del merito che Intesa Sanpaolo conduce da diversi anni, di cui sono particolarmente orgoglioso”.

Laureata con lode in Economia Politica alla Bocconi nel 1995, Francesca Nieddu ha conseguito il Master in “Decision Theory and Risk Modelling” presso l’Ens Cachan di Parigi nel 1997 e il Dottorato in “Decision Theory and Financial Mathematics” all’Università di Trieste nel 1999. Nieddu ha iniziato la propria esperienza professionale nel 1998 presso Borsa Italiana nel mercato dei derivati azionari e, a partire dal 2000, nell’area capital markets di Unicredito Italiano dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nel marketing e product management dei prodotti finanziari per investitori retail. In seguito nel 2004 ha guidato il personal banking e la gestione dei prodotti d’investimento in Banca di Roma (Gruppo Capitalia) e nel 2005 è entrata in Banca Imi e poi dal 2007 nella Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ricoprendo ruoli di responsabilità crescente. In quest’ultima ha coordinato progetti di integrazione, guidato la funzione di Crm ed i progetti di trasformazione digitale. Dal 2018 ha avuto responsabilità commerciali nella rete Banca dei Territori. Dal 2021 è stata Direttore Regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia. Ha fatto parte di consigli di amministrazione di società controllate dal Gruppo e dal 2015 al 2017 è stata parte del Consiglio di Efma, associazione globale del settore bancario e assicurativo.

Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università Statale degli Studi di Brescia nel 1993, grazie ad una borsa di studio, Mauro Senati consegue successivamente un Master in Economics alla Bocconi. Senati inizia la sua carriera professionale in Banca Commerciale Italiana nel 1994 e prosegue successivamente in Intesa Sanpaolo, maturando significative esperienze professionali nella Pianificazione e Controllo, nell’Area Risk Management e nella Validazione Interna. Nel 2008 entra in Ubi Banca dove assume la responsabilità del Risk Management e nel 2010 diventa Chief Risk Officer, con responsabilità sulle Funzioni aziendali di controllo di secondo livello (Risk Management, Compliance e Aml). Dopo la fusione in Intesa Sanpaolo nel 2020 rientra nel Gruppo, inizialmente come responsabile della Direzione Risk Management Banca dei Territori e successivamente come Responsabile dell’Area di Coordinamento Business Units, Market and Financial Risk Management, nell’Area Chief Risk Officer. Tra le altre esperienze rilevanti è stato professore a contratto di Risk Management presso l’Università Bicocca di Milano e dal 2018 è presidente di Aifirm (Italian Association of Financial Industry Risk Managers).