Estrima nomina il nuovo advisor e specialist

Estrima S.p.a., società a capo del Gruppo Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, a seguito della disdetta del contratto di Euronext Growth Advisor e Specialist da parte di Equita SIM S.p.A., comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext, di aver conferito il nuovo incarico di Euronext Growth Advisor e Specialist, a Corporate Family Office SIM S.p.A., intermediario autorizzato e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal Regolamento EGM.

L’incarico a Corporate Family Office SIM, sottolinea il comunicato ufficiale, decorrerà dal 1° gennaio 2026 e "sarà svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti, con l’obiettivo di garantire la continuità del supporto alla società".

La nomina del nuovo EGA, aggiunge il comunicato, "si inserisce coerentemente nella direzione di un percorso di rilancio della società, che mira a sviluppare le potenzialità del gruppo e perseguire una crescita strutturata e sostenibile".