Marca 2026: Gruppo Alegra presenta "Ulisse"

Marca 2026 sarà il palcoscenico per la presentazione di Ulisse, il nuovo pomodoro del Gruppo Alegra, che sarà commercializzato con il marchio Valfrutta Fresco. L'evento offrirà la possibilità di scoprire il prodotto (sviluppato insieme a Unigen Seeds e alla cooperativa Piano Stella), assaporarlo in un momento di assaggio riservato alla stampa e confrontarsi con i manager del gruppo su posizionamento e strategia di commercializzazione.

All'evento interverranno: Enrico Bucchi, direttore generale di Valfrutta Fresco; Claudia Iannarella, direttore marketing del Gruppo Alegra. L’appuntamento è per giovedì 15 gennaio, alle ore 12.45, presso gli spazi del Gruppo Alegra Pad. 19 - Stand B46/C45 presso BolognaFiere.



