Manovra /2. Assobibe: "Rinvio Sugar Tax scelta responsabile"

Assobibe, l’Associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, esprime soddisfazione per l’approvazione odierna della Legge di Bilancio che certifica, di fatto, il rinvio della Sugar tax al 1° gennaio 2027.

Il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini ha commentato: "A nome delle imprese associate, ribadisco il significativo apprezzamento per questo ulteriore rinvio di Sugar e Plastic tax; due misure approvate nel 2019 in un contesto storico ed economico molto diverso, sempre rinviate da questo Governo a beneficio di consumatori e imprese. Oggi non è immaginabile gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, che pagherebbero inutilmente un rincaro dei prodotti in un momento in cui il Governo si impegna a venire incontro a famiglie e aziende, con l'obiettivo della crescita".

"Il rinvio di dodici mesi permette di proseguire il dialogo con il Governo, affinché si giunga alla cancellazione definitiva di imposte, come Sugar e Plastic Tax, che frenano inutilmente gli investimenti nel Paese", conclude Pierini.