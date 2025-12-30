RiminiWellness 2026: l'edizione dei 20 anni si celebra in tutta la città

Corpo e dinamismo, performance e innovazione, movimento ed energia. È la visione piena del benessere di RiminiWellness 2026, in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, per celebrare i 20 anni della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group. Un traguardo che apre un nuovo capitolo nell'opera di promozione globale dei sani stili di vita, con il claim di edizione "Go Through" a sintetizzare un evento immersivo e dinamico, capace di attraversare mente, corpo, spirito e ambiente.

Dopo il successo dell'edizione 2025, che ha confermato RiminiWellness come piattaforma globale per business, networking e cultura del benessere in movimento, con un +32% di presenze tra appassionati, sportivi e professionisti da tutto il mondo, RiminiWellness 2026 rafforzerà il macro-tema Health, filo conduttore di tutte le aree della manifestazione.

I 30 padiglioni del quartiere fieristico di Rimini ospiteranno attrezzature, servizi e soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore e confermano la crescita dei brand leader nazionali e internazionali. Centrali i contenuti su fitness, medicina sportiva e fisioterapia, con il movimento inteso sempre più come strumento di prevenzione, benessere e qualità della vita, anche in ottica di longevità.

RiminiWellness amplierà il pubblico di riferimento, coinvolgendo medici dello sport, fisioterapisti, nutrizionisti e operatori qualificati, rafforzando i contenuti per rispondere a una domanda di benessere più completa e consapevole. Crescono inoltre nutraceutica e cosmeceutica: l'area Active Beauty, inaugurata nel 2023, unisce estetica e benefici fisiologici attraverso formulazioni avanzate con approccio scientifico orientato alla salute.RiminiWellness 2026 consoliderà infine il modello di fiera esperienziale e di filiera, in logica "test and learn", coinvolgendo aziende, professionisti e pubblico finale. Per rafforzare la leadership internazionale, il 2026 inaugurerà i nuovi progetti di networking, in particolare le due attività legate agli Industry Leaders, con speaker internazionali capaci di coinvolgere professionisti e non solo, sui temi dell´innovazione nello sport, business fitness, wellness trend, hospitality e travel destination e della sostenibilità, affiancati dagli Industry Experts, un team di esperti di settore capaci di rendere questi contenuti accessibili a tutta la community.

La nuova campagna di RiminiWellness 2026 trae ispirazione dall'arte dinamica di Boccioni e Balla. Nel visual, l'allenamento diventa energia pura, un flusso capace di fondere atleta e spazio circostante. Protagonista della campagna è un atleta dai confini sfumati, immerso in uno spazio fuori fuoco dove non conta il gesto sportivo, ma la traccia che esso lascia, il ritmo che si espande oltre i limiti fisici, mentali e geografici. Un movimento che diventa esperienza.

"Go Through" non è solo un tema, ma un modo di vivere proposto dalla prossima edizione 2026. È l´attraversamento fisico dei padiglioni, del quartiere fieristico, della città e della Riviera, ma è anche un attraversamento mentale, emotivo e sensoriale. L´esperienza diventa completa solo lasciandosi attraversare dal movimento, immergendosi nella sua energia in continua trasformazione. Il concept si traduce in un immaginario visivo vibrante, un linguaggio potente, contemporaneo e capace di parlare a una community ampia, eterogenea e in continua crescita.

RiminiWellness non si limita agli spazi espositivi: anche nel 2026, la manifestazione si estenderà su tutta la città e la Riviera con attività, eventi e momenti di partecipazione che coinvolgeranno residenti, sportivi, palestre e realtà del territorio. È lo spirito di RiminiWellness Off, che giunto alla sua quarta edizione, affiancherà la fiera con iniziative diffuse e complementari, creando un'esperienza wellness unica sull'intero tessuto urbano.