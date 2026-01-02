Trump posticipa i dazi sui mobili da cucina

Il presidente Usa Donald Trump ha firmato nella notte del 31 dicembre l'atto governativo che riguarda "Modifiche al regolamento delle importazioni di legname di legno da costruzione e loro derivati negli Stati Uniti". Di fatto, con la firma, Trump, ha posticipato di un anno i nuovi dazi su mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno, rinviandone l'attuazione al 2027. Parliamo di tariffe imposte a settembre 2025 al 25%: i dazi sono entrati in vigore a ottobre 2025 con aliquote che, però, dovevano aumentare rispettivamente al 50% e al 30% a partire dal 1° gennaio 2026.

Nella sua nuova disamina, Trump ha spiegato che "a luglio 2025 il Segretario al Commercio mi ha trasmesso una relazione sulla sua indagine relativa agli effetti delle importazioni di legname, tavolato e loro derivati (collettivamente, prodotti del legno) sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Sulla base dei fatti esaminati nell'ambito di tale indagine, il Segretario ha concluso e mi ha comunicato la sua opinione secondo cui i prodotti del legno vengono importati negli Stati Uniti in quantità tali e in circostanze tali da minacciare di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

In quest'ottica il segretario al Commercio Howard Lutnick "ha fornito raccomandazioni per interventi al fine di adeguare le importazioni di prodotti del legno in modo che tali importazioni non minaccino di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

Sempre net documento firmato il 31 dicemvre 2'025 Trump indica: "Ho imposto una tariffa ad valorem del 10% sulle importazioni di determinati tipi di legname e tavole di conifere e una tariffa ad valorem del 25% sulle importazioni di determinati prodotti in legno imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno. Ho inoltre dichiarato che il 1° gennaio 2026 l'aliquota del dazio sui mobili imbottiti sarebbe aumentata dal 25% al 30% % e l'aliquota del dazio per i mobili da cucina e i mobili da bagno sarebbe aumentata dal 25% al 50%, ad eccezione dei paesi con cui gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo che affronta la minaccia di compromissione della sicurezza nazionale rappresentata dalle importazioni di prodotti in legno".

Successivamente, le autorità competenti al commercio hanno informato il presidente Usa che "gli Stati Uniti continuano a impegnarsi in negoziati produttivi con diversi paesi per affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale legata alle importazioni di prodotti in legno".

Dopo aver esaminato le informazioni fornite, Trump sottolinea che ritiene "necessario e opportuno proseguire tali negoziati e rinviare di un ulteriore anno l'aumento delle aliquote dei dazi doganali sui mobili imbottiti, sui mobili da cucina e sui mobile bagno. A mio giudizio, l'azione contenuta nel presente proclama porterà a negoziati più produttivi sugli accordi volti ad affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale", mentre i dazi già imposti "continueranno a regolare le importazioni di prodotti in legno e ad affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale".



