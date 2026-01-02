Italy for Sudan, il primo carico a Port Sudan

Hanno preso concretamente avvio in questo periodo natalizio le operazioni dell’iniziativa “Italy for Sudan”, il programma di assistenza lanciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Proprio il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, è arrivato in Sudan il volo con un primo carico di 25 tonnellate di aiuti umanitari destinati a 2.500 studenti di scuole frequentate da figli di famiglie sfollate e gestite dalla Parrocchia di Port Sudan.

Il volo umanitario è partito ieri da Roma Fiumicino con il sostegno logistico della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi: ha portato in Sudan 32 pallet di cibo, tra cui pasta, farina, zucchero, latte in polvere, legumi, e 1 pallet con materiale sportivo (divise e palloni), destinati principalmente a ragazzi appartenenti a comunità di rifugiati di Port Sudan e alle loro famiglie.

Al carico hanno contribuito: Pancrazio, Nobile, Sieralat, Ventigrani, Solania, Piccolo, Mulino Caputo, Rummo, La Torrente, Petti, Di Martino, FIGC. Ad accogliere il volo a Port Sudan, l’ambasciatore d’Italia a Khartoum, Michele Tommasi, e il consigliere del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale Mons. Marco Malizia.

Il programma si inserisce nel quadro di un intervento più ampio e strutturato, che prevede nel corso di questo 2026 appena iniziato ulteriori invii di aiuti per via marittima a beneficio dei 53 campi per sfollati presenti in città e nelle aree limitrofe, nei quali si stima trovino accoglienza oltre 20.000 persone.

L’iniziativa si colloca in una linea di continuità e complementarità rispetto all’impegno umanitario dell’Italia a favore del Sudan, assicurato senza soluzione di continuità dall’inizio del conflitto, scoppiato poco meno di tre anni fa.

Un impegno che,. sottolinea il comunicato ufficiale del ministero, "ha visto il nostro Paese mantenere attivi, senza interruzioni né ridimensionamenti, i propri programmi di intervento a beneficio della popolazione sudanese, per un valore complessivo pari a circa 125 milioni di euro articolati su tre pilastri strategici: salute e sicurezza alimentare; agricoltura e lotta alla povertà; protezione e inclusione sociale".