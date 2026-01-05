Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
NewPrinces conclude acquisto di Plasmon: Borsa indecisa
Reazioni contrastanti dopo l'ok al deal: oggi il titolo in rosso dopo brillante apertura del 2 gennaio dopo
Inizio d'anno in Borsa a Piazza Affari a due velocità per NewPrinces, il brand della famiglia Mastrolia quotato su Euronext Star Milan che oggi che oggi viaggia in territorio negativo (-1,7% mentre scriviamo) dopo avere aperto in calo di oltre il 3%. Questo, dopo che, invece, venerdì scorso, 2 gennaio, il titolo ha chiuso brillantemente a 2,7% sulla scia della conferma che il marchio ex Newlat ha c...
Fc - 56450
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency