In UK scatta il proibizionismo alimentare

Il governo inglese "mantiene la promessa di limitare la pubblicità dei cibi spazzatura e aiutare i genitori a crescere la generazione di bambini più sana di sempre". Lo sottolinea l'ultimo documento reso pubblico secondo cui "a partire da oggi, 5 gennaio 2026, le pubblicità di cibi e bevande poco salutari saranno vietate in televisione prima delle 21 e online in qualsiasi momento". Si tratta di cibi ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale, come bevande zuccherate, dolci, patatine e pizzette.

"Si prevede - spiega il documento governativo - che questa azione decisiva e all'avanguardia a livello mondiale da parte del governo consentirà di eliminare fino a 7,2 miliardi di calorie dalla dieta dei bambini ogni anno, ridurre di 20.000 il numero di bambini obesi e garantire nel tempo benefici per la salute pari a circa 2 miliardi di sterline".

È dimostrato, spiega il documento, "che la pubblicità influenza ciò che i bambini mangiano e quando lo mangiano, modellando le loro preferenze fin dalla giovane età e aumentando il rischio di obesità e malattie correlate. Il divieto riguarda i media che i bambini e i giovani utilizzano maggiormente nei momenti in cui li utilizzano".

All'inizio della scuola primaria, il 22,1% dei bambini in Inghilterra è in sovrappeso o obeso e questa percentuale sale al 35,8% al termine del percorso scolastico. La carie è la principale causa di ricovero ospedaliero per i bambini piccoli (in genere di età compresa tra i 5 e i 9 anni) nel Regno Unito.

Il ministro della Salute, Ashley Dalton, ha dichiarato: "Abbiamo promesso di fare tutto il possibile per garantire a ogni bambino il miglior inizio di vita possibile e il più sano possibile. Limitando la pubblicità di cibi spazzatura prima delle 21 e vietando la pubblicità a pagamento online, possiamo eliminare l'eccessiva esposizione a cibi malsani, rendendo la scelta sana la scelta più facile per genitori e figli. Stiamo passando dal trattamento delle malattie da parte del Servizio Sanitario Nazionale alla loro prevenzione, in modo che le persone possano condurre una vita più sana e che il Servizio Sanitario Nazionale sia a nostra disposizione quando ne abbiamo bisogno".

Il governo Starmer ha lavorato a stretto contatto con attivisti nel campo della salute e leader del settore "per trovare il giusto equilibrio che combini il nostro impegno a crescere bambini sani e la crescita economica". Interventi precedenti, come la tassa sull'industria delle bevande analcoliche, hanno portato le aziende a riformulare i prodotti per renderli più sani, e le misure che entrano in vigore oggi hanno già avuto un impatto simile, favorendo lo sviluppo e la promozione di opzioni più salutari.

"Con l'aumento dei casi di diabete di tipo 2 tra i giovani, la necessità di migliorare la salute dei bambini nel Regno Unito non è mai stata così urgente - sottolinea Colette Marshall, amministratore delegato di Diabetes UK organizzazione benefica leader nel Regno Unito per le persone affette da diabete - L'obesità è uno dei principali fattori di rischio per il diabete di tipo 2 e questa patologia può avere conseguenze più gravi nei giovani, esponendoli al rischio di complicanze serie come insufficienza renale e malattie cardiache".

Secondo quanto fa sapere il governo nel documento di oggi, la tassa sulle bevande analcoliche sarà estesa a più prodotti, comprese le bevande zuccherate a base di latte e, sottolinea il documento governativo, "stiamo contribuendo a migliorare ulteriormente l'alimentazione dei bambini vietando la vendita di bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni".

A dicembre, il primo ministro Starmer ha annunciato che i genitori potranno risparmiare fino a 500 sterline all'anno sul latte artificiale grazie alle nuove misure governative volte a ridurre i costi delle famiglie e ad alleggerire il costo della vita per le famiglie che lavorano duramente. Questo governo ha anche introdotto la pulizia dei denti sotto supervisione per i bambini dai tre ai cinque anni, al fine di proteggere dalla carie quelli che vivono nelle comunità più svantaggiate.

Nel frattempo, la nostra storica legge sul tabacco e sui prodotti svapo "romperà il circolo vizioso della dipendenza e impedirà alla prossima generazione di diventare dipendente dalla nicotina". Inoltre, "fermerà la pubblicità e la sponsorizzazione dei prodotti da svapo, limitandone il packaging, gli aromi e l'esposizione che attraggono i giovani".

Queste misure, insieme al divieto sul cibo spazzatura, conclude il documento governativo, "segnano il passaggio del Piano decennale per la salute verso la prevenzione e un progresso significativo verso l'impegno del governo di crescere la generazione di bambini più sana di sempre".