Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Anheuser-Busch punta sulle birre ultraleggere
Il birrificio investe 30 milioni di dollari nello stabilimento di Jacksonville per aumentare la produzione di Michelob Ultra
Anheuser-Busch, azienda americana leader nella produzione di Michelob ULTRA, Busch Light, Budweiser, Bud Light, Cutwater Spirits e NÜTRL Vodka Seltzer, ha annunciato un investimento di 30 milioni di dollari nel suo stabilimento di produzione di birra e lattine di Jacksonville, in Florida. L'investimento, spiega la nota ufficiale, "sarà destinato all'ammodernamento delle attrezzature di produzione e...
Fc - 56476
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency