Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Polenghi: Progressio Sgr cede partecipazione del 38%
Gruppo piacentino investe al fianco di Idia Capital e punta a rafforzarsi sui mercati esteri
In occasione dell’uscita di Progressio Sgr (entrato nel capitale nel 2019 come azionista di minoranza), investitore indipendente specializzato in Pmi, che cede l’intera propria partecipazione (38%), Polenghi si è rivolto a Crédit Mutuel Equity per condurre l’operazione di investimento, al fianco di Idia Capital Investissement. Questo nuovo round di finanziamento ha l’obiettivo di sostenere l'espansi...
lml - 56482
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency