Eurozona, inflazione a dicembre stimata +2%
Alimentari, alcolici e tabacco dovrebbero registrare un tasso annuo del 2,6%, rispetto al 2,4% di novembre
Secondo una stima preliminare di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, l'inflazione annuale nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 2% nel dicembre 2025, in calo rispetto al 2,1% registrato a novembre. Le attese degli analisti erano per un +2%.
L'Italia dovrebbe mostrare un'inflazione all'1,2%
Esaminando le principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro, i servizi dovrebbero registrare il tasso annuo più elevato a dicembre (3,4%, rispetto al 3,5% di novembre), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (2,6%, rispetto al 2,4% di novembre), beni industriali non energetici (0,4%, rispetto allo 0,5% di novembre) e l'energia (-1,9%, rispetto al -0,5% di novembre).
Su base mensile, l'inflazione dell'eurozona segna un +0,2%, rispetto al -0,3% del mese precedente.
L'inflazione core segna un +2,3% su base annua a dicembre, sotto il +2,4% delle attese e del mese precedente. L'inflazione armonizzata mostra un +2,3%, anche in questo caso inferiore al +2,4% delle attese e del mese precedente.
EFA News - European Food Agency