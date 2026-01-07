Sisma 2016. Commissario Castelli: "Ulteriori risorse per agricoltura"

A poco meno di dieci anni dal terremoto che sconvolse l'Italia centrale e quattro regioni sono in arrivo nuove risorse da Bruxelles. Ad annunciarlo è Guido Castelli, commissario alla ricostruzione sisma 2016, che sottolinea: "Il gioco di squadra della maggioranza con il presidente Meloni, il commissario Fitto e il ministro Lollobrigida ha ottenuto una significativa modifica al bilancio europeo restituendo dignità ai nostri agricoltori scongiurando i tagli previsti, anzi, ottenendo ulteriori 10 miliardi in più all’agricoltura italiana”.

“Per l’area sisma dell’Appennino centrale assicurare un reddito giusto a chi presiede e cura il territorio rappresenta una condizione imprescindibile per ricostruire il futuro del cratere", continua Castelli, "dopo essere riusciti a superare i vincoli burocratici per le nostre imprese, il nostro Governo riesce a evitare i tagli a un settore strategico per il nostro territorio come l’agricoltura”.

“Insieme alle Regioni dobbiamo dare seguito a questo straordinario risultato che vede finalmente il riconoscimento degli interessi dell’Italia in Europa", conclude Castelli, "ora è necessaria un’azione coordinata per cogliere al meglio questa opportunità per creare le migliori condizioni di vita e lavoro sui nostri territori”.