La Francia, no all'import di alimenti che con sostanze vietate
Il decreto interministeriale approvato oggi riguarda diversi tipi di frutta, verdura e cereali
Su iniziativa di Annie Genevard ministro dell'Agricoltura, dell'agroalimentare e della sovranità alimentare e di Serge Papin, ministro delle Piccole e medie imprese, del commercio, dell'artigianato, del turismo e del potere d'acquisto, la Francia sospende da oggi 7 gennaio 2026 l'introduzione, l'importazione e la commercializzazione di piante trattate con sostanze pericolose per la salute e vietate...
EFA News - European Food Agency
