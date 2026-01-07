La Francia, no all'import di alimenti che con sostanze vietate

Su iniziativa di Annie Genevard ministro dell'Agricoltura, dell'agroalimentare e della sovranità alimentare e di Serge Papin, ministro delle Piccole e medie imprese, del commercio, dell'artigianato, del turismo e del potere d'acquisto, la Francia sospende da oggi 7 gennaio 2026 l'introduzione, l'importazione e la commercializzazione di piante trattate con sostanze pericolose per la salute e vietate...